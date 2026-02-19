Sábado – Pense por si

19 de fevereiro de 2026 às 17:30

Dançam e jogam futebol: Robots que usam IA celebram Ano Novo Lunar na China

Vários robots que usam tecnologia IA mostraram, esta quinta-feira, habilidades em evento que comemora o Ano Novo Lunar em Pequim, na China.

