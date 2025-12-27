Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de dezembro de 2025 às 12:51

José Mourinho e a melhor posição para Sidny Cabral: "Nem ele sabe muito bem..."

José Mourinho - que confirmou a contratação do jogador ao Estrela da Amadora - antecipou este sábado, na conferência de antevisão ao Sp. Braga-Benfica (amanhã, 18h00), aquilo que Sidny Lopes Cabral poderá dar aos encarnados no futuro.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)