08 de fevereiro de 2026 às 23:06

José Luís Carneiro: "Todos os humanistas estão satisfeitos"

"Julgo que a vitória de António José Seguro é sua, em primeiro lugar, da sua coragem. Ele avançou sozinho, com estimativas eleitorais muito baixas. E a partir de uma atitude de coragem progressivamente conquistou os portugueses, isso é uma grande alegria", reitera o secretário-geral socialista.

