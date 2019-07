A carregar o vídeo ...

Treinador português saiu do autocarro para encarar os adeptos do Flamengo em fúria. Clube foi eliminado da Copa do Brasil.

20:41

Jorge Jesus saiu do autocarro para encarar os adeptos do Flamengo em fúria Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.