O apresentador conhecido por conduzir e cantar com celebridades no famoso segmento Carpool Karaoke desafiou os jogadores de José Mourinho para um jogo de futebol. Para que o jogo fosse equilibrado, do lado do comediante estavam 100 crianças. Veja aqui quem foi o vencedor desta partida.

Jogadores do Manchester United jogam contra James Corden... e 100 crianças













