Margarida Corceiro partilhou um vídeo na rede social Instagram no qual João Félix manifesta o seu apoio à lista U, candidata à Associação de Estudantes da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, em Santarém. A namorada do craque do Atlético Madrid integra a referida lista.

João Félix faz campanha pela namorada que é candidata a eleições na escola











