03 de março de 2026 às 11:58

Janelas partidas e equipamentos destruídos: ataques aéreos provocam danos em mais um hospital em Teerão

As autoridades iranianas avançaram que mais um hospital em Teerão sofreu danos após os novos ataques aéreos dos EUA e Israel, esta segunda-feira.

