14 de novembro de 2025 às 17:47

Israel devolve corpos de 15 palestinianos a Gaza 

Israel entregou ao Hospital Nasser, em Gaza, os corpos de 15 palestinianos. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, no total já foram recebidos 330 cadáveres, dos quais apenas 95 foram identificados.

