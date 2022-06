Há 50 minutos

Investigação SÁBADO. "Credores ficaram convencidos que estavam a negociar com o Rock in Rio"

O programa desta noite desmascara um rol de dívidas que resultaram da participação no festival Wine Music Valley, em 2019, e onde os participantes pensaram estar a negociar com o Rock in Rio. Também será divulgada a história de César Ferreira, detido no Qatar há cinco meses. Para ver a seguir ao CM Jornal, pelas 21h30.