Há 39 minutos

Índia. Imagens de drone mostram a destruição após acidente que matou 275 pessoas

Pelo menos 275 pessoas morreram e 1.200 ficaram feridas num acidente ferroviário, em Balasore, na Índia. O acidente aconteceu na sexta-feira e envolveu dois comboios de passageiros e um de carga, ao que tudo indica motivado por uma falha na sinalização. As autoridades estão a investigar as responsabilidades no desastre.