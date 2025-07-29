Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de julho de 2025 às 19:44

Incêndio em Tondela causa destruição de terrenos agrícolas e estufas florais

Alerta foi dado pouco depois das 10h30. A prioridade foi impedir a progressão do fogo para aglomerados habitacionais.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h