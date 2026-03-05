Sábado – Pense por si

05 de março de 2026 às 20:50

Imagens mostram funeral em Bagdade de membros da milícia mortos por ataque aéreo

Centenas de pessoas compareceram ao funeral, na quinta-feira, em Bagdade, no Iraque, para honrar a morte de um comandante e de dois membros da milícia, mortos por um ataque aéreo na quarta-feira.

