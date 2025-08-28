Sábado – Pense por si

28 de agosto de 2025 às 19:57

Imagens impressionantes mostram explosões de drones e mísseis russos a atingirem Kiev

Imagens captadas por uma câmara de vigilância em Kiev registaram, em tempo real, a devastação despoletada por uma vaga massiva de drones e mísseis russos. O ataque, uma das ofensivas mais extensas da guerra, deixou pelo menos 18 mortos e 48 feridos.

