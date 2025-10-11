Sábado – Pense por si

11 de outubro de 2025 às 17:07

Imagens devastadoras revelam destruição massiva no sul da Cidade de Gaza

Novas imagens aéreas mostram a dimensão da devastação em Gaza, especialmente no bairro de Tal al-Hawa, após semanas de intensos bombardeamentos israelitas.

