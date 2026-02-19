Sábado – Pense por si

19 de fevereiro de 2026 às 07:48

José Luís Carneiro diz que resposta do Governo ao mau tempo foi “tardia e descoordenada”

Apesar de realçar que “o Governo estará a dar o seu melhor”, o líder do PS disse que, nas visitas que fez às zonas afetadas, ouviu das populações que a resposta é insuficiente.

