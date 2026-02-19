Sábado – Pense por si

19 de fevereiro de 2026 às 11:21

Explosão de gás em prédio no Paquistão mata pelo menos 16 pessoas

Uma explosão fez com que parte da estrutura de um edifício residencial em Carachi, no Paquistão, colapsasse e provocasse pelo menos 16 mortos.

