05 de janeiro de 2026 às 20:21

“Essa era e continua a ser a nossa posição”: primeiro-ministro britânico apela a transição pacífica na Venezuela

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, apelou a uma transição pacífica para a democracia na Venezuela, mas recusou-se a criticar o ataque dos EUA, que capturaram o presidente Nicolás Maduro e a sua esposa.

