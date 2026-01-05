Sábado – Pense por si

05 de janeiro de 2026 às 21:36

O "reino de gelo" na China que atrai multidões

O maior parque temático de inverno do mundo abriu portas em Harbin, no nordeste da China, com um espetáculo de fogo de artifício. O Harbin Ice and Snow World apresenta esculturas monumentais em gelo e neve, atraindo visitantes de todo o país e do estrangeiro.

