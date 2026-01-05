Sábado – Pense por si

Associated Press

Israel lança ataques a alvos do Hezbollah e do Hamas no Líbano antes de reunião sobre desarmamento

Forças israelitas lançaram uma série de ataques aéreos em zonas do sul e do leste do Líbano que estarão ligadas às infraestruturas do Hezbollah e do Hamas, a poucos dias de uma reunião governamental que deverá abordar o desarmamento do Hezbollah.

