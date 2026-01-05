Sábado – Pense por si

Associated Press

Delcy Rodríguez toma posse como presidente interina da Venezuela

Vice-presidente, esta segunda-feira tomou posse como presidente interina da Venezuela, depois de Nicolás Maduro ter sido detido pelas forças norte-americanas e removido do cargo. A cerimónia foi supervisionada pelo Tribunal Supremo venezuelano e apoiada pelas Forças Armadas, que reconheceram a sua autoridade para garantir a continuidade do governo.

