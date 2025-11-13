Sábado – Pense por si

13 de novembro de 2025 às 15:43

Imagens aéreas mostram casas parcialmente submersas após passagem de tempestade tropical em Taiwan

A tempestade Fung-wong atingiu o sul de Pingtung, em Taiwan, na quarta-feira. A depressão teve ventos de 54 km/h e provocou dezenas de feridos.

