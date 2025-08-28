Sábado – Pense por si

28 de agosto de 2025 às 19:21

Homem vasculha toneladas de lixo para recuperar alianças de casamento da mulher

O canadiano Steve Van Ysseldyk encontrou as alianças de casamento da mulher depois de vasculhar várias toneladas de lixo num aterro em Vancouver. As joias tinham ido parar a um contentor de compostagem por engano e o homem não desistiu enquanto não as encontrou.

