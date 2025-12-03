Sábado – Pense por si

"Sinto-me francamente bem": as primeiras declarações do Presidente da República à saída do hospital

Marcelo Rebelo de Sousa saiu esta quarta-feira do hospital sorridente, bem disposto, e fez questão de elogiar o Serviço Nacional de Saúde. O Presidente da República deixou também palavras de agradecimento ao pessoal médico e a todos os trabalhadores do Hospital de São João, onde foi operado.

