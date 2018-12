A carregar o vídeo ...

Um helicóptero do INEM foi forçado a aterrar, este sábado, no campo de futebol do Cova da Piedade por falta de iluminação no heliporto do Hospital Garcia de Horta, em Almada. Veja o vídeo.

21:20

Helicóptero do INEM forçado a aterrar em campo de futebol













