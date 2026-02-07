Sábado – Pense por si

07 de fevereiro de 2026 às 17:11

Mourinho: "Ivanovic? Ninguém me disse para estar atento à desvalorização de ativos"

Desde que José Mourinho chegou ao Benfica, Franjo Ivanovic foi dos jogadores que mais espaço perdeu no plantel. O avançado croata deu recentemente uma entrevista a reclamar a falta de oportunidades e o treinador dos encarnados respondeu na conferência deste sábado. Mourinho admite que o jogador tem entrado pouco, mas que o tem colocado sempre que o seu perfil se adequa ao adversário. Além disso, refuta que o elevado investimento na sua contratação o pressione a colocá-lo em campo.

