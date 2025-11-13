Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de novembro de 2025 às 18:40

Habitação onde morreu um casal de idosos está ilegal

Os familiares acreditam que a casa inundou porque fica numa zona de construção ilegal e não há recursos para escoar a água. Ainda assim, os idosos continuavam a pagar IMI.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)