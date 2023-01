10:39

GPS: Do ramen e tapas japonesas a um dos 50 melhores bares do mundo, em Lisboa

Esta semana, mostramos-lhe a coleção de artes decorativas da Casa Museu Medeiros de Almeida. Levamo-lo a descobrir os sabores do ramen e tapas japonesas do Koppu Ramen Izakaya e acabamos no Red Frog/Monkey Mash, um dos 50 melhores bares do mundo.