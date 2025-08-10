Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de agosto de 2025 às 12:04Associated Press

Tiroteio em Atlanta faz dois mortos junto à Universidade Emory

Um agente foi morto a tiro e outro ficou ferido após confronto com um suspeito armado perto da Universidade Emory e dos CDC, em Atlanta. O atirador acabou abatido no local. O campus foi encerrado temporariamente por precaução.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.