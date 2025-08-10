Sábado – Pense por si

10 de agosto de 2025 às 13:56

Chilenos batem tachos vazios contra fome e guerra em Gaza

Na sequência da crise humanitária em Gaza, manifestantes no Chile bateram tachos vazios em protesto contra a escassez de alimentos e o conflito armado. A ação simbólica denuncia a fome que assola a região e expressa solidariedade com os civis padecentes.

