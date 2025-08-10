Sábado – Pense por si

10 de agosto de 2025 às 12:06

Zelensky recusa ceder território e exige presença de Kiev em negociações de paz

O presidente ucraniano rejeitou firmemente qualquer troca de território com a Rússia e pôs como condição que a Ucrânia esteja representada em qualquer cimeira de paz. Alertou que soluções sem Kiev são “soluções mortas” e não conduzem a uma paz duradoura.

