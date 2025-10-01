Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de outubro de 2025 às 17:34

Flotilha entra na zona de risco com destino à Faixa de Gaza.

"Navios não identificados" aproximaram-se de vários barcos. "Estamos em alerta máximo", anunciou a flotilha.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana