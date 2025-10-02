Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de outubro de 2025 às 16:51

Filme da Semana|The Rock mostra ter ‘Coração de Lutador’

O drama biográfico ‘The Smashing Machine – Coração de Lutador’ é a estreia da semana para Rui Pedro Vieira. O filme, já premiado em Veneza, obrigou o ator Dwayne Johnson a engordar 30 quilos para ser o campeão pioneiro de Artes Marciais Mistas (MMA) Mike Kerr. The Rock tem um papel dramático à medida da próxima temporada de prémios.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)