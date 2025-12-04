Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de dezembro de 2025 às 17:47

Filme da Semana. Nuremberga, Russell Crowe e a banalidade do mal

O julgamento do líder nazi Hermann Göring é pretexto de um drama de tribunal sobre a psicologia do ódio. Crowe, Rami Malek e Michael Shannon protagonizam o filme de James Vanderbilt, autor de “Zodiac”, que chega esta quinta-feira aos cinemas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.