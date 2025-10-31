Sábado – Pense por si

31 de outubro de 2025 às 07:34

Filme da Semana | Emma Stone na comédia absurda ‘Bugonia’ 

Conhecido pelo humor negro e narrativas surreais, o realizador Yorgos Lanthimos volta a unir-se a Emma Stone em ‘Bugonia’, adaptação de um filme coreano de sucesso.

