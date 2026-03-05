Sábado – Pense por si

05 de março de 2026 às 13:02

Filme da Semana | ‘A Noiva’ dá a volta ao monstro

É uma história já filmada antes, mas atualizada numa estética punk-gótica pela realizadora Maggie Gylhenhaal. ‘A Noiva’, em exibição nos cinemas, mostra como o monstro de Frankenstein (Christian Bale) se apaixona pela figura fulgurante interpretada por Jessie Buckey.

