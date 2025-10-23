Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de outubro de 2025 às 13:18

Filme da semana | A luta contra a depressão de 'The Boss'

O novo filme já em exibição 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere' descreve a luta de Bruce Springsteen contra a depressão. 'The Boss' lançou o álbum 'Nebraska', em 1982, quando estava a ceder aos traumas de infância. Cabe ao ator Jeremy Allen White o exigente papel.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.