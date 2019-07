A carregar o vídeo ...

Uma mulher, com cerca de 50 anos, foi assassinada durante a noite na residência onde vivia, na freguesia do Jardim do Mar, concelho da Calheta, zona oeste da Madeira. Segundo o que o CM conseguiu apurar, o companheiro da mulher é o autor do crime e já foi detido.

Familiar de vítima de violência doméstica revela problemas passados do casal











