08 de março de 2026 às 12:52

Explosões e grandes colunas de fumo iluminam céu de Teerão após vaga de ataques noturnos

Explosões e chamas iluminaram o céu de Teerão na noite de sábado, após uma nova vaga de ataques aéreos atribuídos a Israel. Vários bairros da capital do Irão foram atingidos, enquanto enormes colunas de fumo eram visíveis sobre a cidade, incluindo na zona de uma instalação petrolífera.

