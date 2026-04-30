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30 de abril de 2026 às 07:34

Rui Borges: "A equipa não está tão bem como antes. Mas também não são os piores jogadores do mundo..."

Rui Borges assumiu o momento menos bom do Sporting, depois do empate com o Tondela, mas também lembrou que estes períodos fazem parte do que é o futebol.

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