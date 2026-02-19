Sábado – Pense por si

19 de fevereiro de 2026 às 07:45

Oito mortos e um ainda desaparecido após avalanche na Califórnia

As autoridades norte-americanas confirmaram que oito esquiadores foram encontrados mortos após uma avalanche perto do Lake Tahoe, no estado da Califórnia. Indicaram ainda que as operações passaram de busca e salvamento para recuperação.

