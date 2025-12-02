Sábado – Pense por si

02 de dezembro de 2025 às 14:06

Exército russo divulga vídeo do que diz ser um militar com a bandeira russa na cidade ucraniana de Pokrovsk

O Ministério da Defesa da Rússia divulgou, esta terça-feira, imagens do que diz ser militares com a bandeira russa na cidade ucraniana de Pokrovsk, que a Rússia já anunciou como tendo sido tomada pelas suas forças.

