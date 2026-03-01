Sábado – Pense por si

01 de março de 2026 às 11:58

Exército israelita diz ter eliminado 40 altos responsáveis militares iranianos

As forças armadas de Israel afirmam que os ataques realizados contra o Irão terão provocado a morte de cerca de 40 altos responsáveis militares iranianos, incluindo membros da liderança das forças armadas, numa das operações mais significativas da atual escalada no Médio Oriente.

