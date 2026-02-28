Sábado – Pense por si

28 de fevereiro de 2026 às 13:20

Exército israelita divulga imagens dos ataques contra alvos no Irão

As forças armadas de Israel divulgaram vídeos que, segundo o exército, mostram o impacto dos ataques aéreos realizados contra vários alvos militares em território iraniano, no âmbito da escalada do conflito no Médio Oriente.

