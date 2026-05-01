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01 de maio de 2026 às 08:40

Leão-marinho gigante invade cais e vira estrela em São Francisco

O animal, apelidado de “Chonkers”, tem chamado a atenção pelo tamanho impressionante e pelas imagens virais nas redes sociais. O Pier 39 é um cais turístico muito conhecido junto à baía de São Francisco, famoso pelas lojas, restaurantes e por ser ponto de observação de leões-marinhos.

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