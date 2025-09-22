Sábado – Pense por si

22 de setembro de 2025 às 15:34

“Eu perdoo-o", disse Viúva de Charlie Kirk sobre homicida do marido durante discurso de homenagem

Erika Kirk afirmou: "Eu perdoo-o porque é aquilo que Cristo fez e é aquilo que Charlie faria. A resposta ao ódio não é o ódio”.

