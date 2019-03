A carregar o vídeo ...

O ator britânico filmou um anúncio de um suplemento vitamínico da Centrum para a China que está a despoletar muitas reações nas redes sociais. No vídeo, visto do ponto de vista da esposa – ou do espetador - Tom Hiddleston aparece a cozinhar para ela (para si), elogia-a, vai-se embora para o trabalho e lembra-a de tomar as vitaminas. Apesar de alguns comentários nas redes sociais, a publicidade está a ter muito sucesso no país asiático.

Estranho anúncio chinês de Tom Hiddleston confunde redes sociais











