03 de outubro de 2025 às 15:22

Escultura de Trump e Epstein sorridentes e de mãos dadas volta a aparecer em Washington

Uma escultura em bronze a representar o presidente dos EUA, Donald Trump, e Jeffrey Epstein voltou a ser colocada, esta quinta-feira, no National Mall, no centro de Washington D.C. A escultura já tinha sido colocada no mesmo local em setembro, mas foi removida pouco depois.

