Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de outubro de 2025 às 13:52

Escolas fechadas e áreas costeiras evacuadas: Índia prepara-se para o ciclone Montha

Espera-se que o ciclone Montha se intensifique, trazendo ventos de 90 km/h a 110 km/h à medida que avança em direção à costa leste da Índia. Autoridades indianas fecharam escolas e retiraram dezenas de milhares de pessoas de áreas costeiras baixas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana