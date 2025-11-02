Sábado – Pense por si

02 de novembro de 2025 às 16:41

Entre velas e fantasias: Espanha mantém tradição de Todos os Santos enquanto Halloween cresce

Enquanto as famílias visitam cemitérios e mantêm os rituais do Dia de Todos os Santos, o Halloween toma conta das ruas com festas e disfarces. Espanha vive um mix cultural: tradição no coração, sustos e diversão nas calçadas.

