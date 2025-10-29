Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de outubro de 2025 às 15:50

Encontradas garrafas com mensagens de soldados da I Guerra Mundial em praia australiana

Mais de 100 anos após o conflito, um pai e uma filha encontraram garrafas da marca Schweppes com uma mensagem dos combatentes.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana